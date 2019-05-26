"Краснодар" - "Рубин": стадион устроил овацию стоя замененным Каборе и Перейре

Полузащитники "Краснодара" Шарль Каборе и Маурисио Перейра были заменены в матче 30-го тура чемпионата России против "Рубина". Первый ушел с поля на 68-й минуте, второй - на 77-й.

Оба игрока проводят последний матч в составе краснодарцев и покидают команду в летнее трансферное окно. Обоим стадион "Краснодара" устроил стоячую овацию.

Все, заменили Каборе в его последнем матче за "Краснодар". Овации Шарлю🔥🔥🔥 #КраснодарРубин pic.twitter.com/5kg37llcme — Катерина Потапова (@katja_potapova) 26 мая 2019 г.

Трансляция матча "Краснодар" - "Рубин"