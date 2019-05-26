15:44 | Футбол — РПЛ

"Краснодар" - "Рубин": стадион устроил овацию стоя замененным Каборе и Перейре

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Полузащитники "Краснодара" Шарль Каборе и Маурисио Перейра были заменены в матче 30-го тура чемпионата России против "Рубина". Первый ушел с поля на 68-й минуте, второй - на 77-й. 

Оба игрока проводят последний матч в составе краснодарцев и покидают команду в летнее трансферное окно. Обоим стадион "Краснодара" устроил стоячую овацию.

 

Трансляция матча "Краснодар" - "Рубин"

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