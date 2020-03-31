«Краснодар» приостановил работу касс стадиона

«Краснодар» в Twitter сообщил, что приостанавливает работу касс на своем стадионе.

Дата возобновления работы касс не сообщается.

Ранее руководство РПЛ приняло решение приостановить проведение турнира до 10 апреля.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 785 807 человек. Умерших — 37 820, выздоровевших — 165 659. В России на данный момент 1846 случаев заражения, 16 человек умерли, выздоровело — 76.