«Краснодар» приостановил работу касс стадиона
10:23
«Краснодар» в Twitter сообщил, что приостанавливает работу касс на своем стадионе.
Дата возобновления работы касс не сообщается.
Ранее руководство РПЛ приняло решение приостановить проведение турнира до 10 апреля.
По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 785 807 человек. Умерших — 37 820, выздоровевших — 165 659. В России на данный момент 1846 случаев заражения, 16 человек умерли, выздоровело — 76.
Уважаемые болельщики, с сегодняшнего дня работа касс стадиона временно приостановлена.— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) March 31, 2020
Если у вас есть вопросы, то пишите на почту tickets@fckrasnodar.ru.
Будьте здоровы! pic.twitter.com/Tj0XRiGWD2
Опрос
проголосовало: 2243Все опросы
Чемпионат России по футболу-2019/20 на карантине. Что делать с сезоном?
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020