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«Краснодар» приостановил работу касс стадиона

10:23
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«Краснодар» в Twitter сообщил, что приостанавливает работу касс на своем стадионе.

Дата возобновления работы касс не сообщается.

Ранее руководство РПЛ приняло решение приостановить проведение турнира до 10 апреля.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 785 807 человек. Умерших — 37 820, выздоровевших — 165 659. В России на данный момент 1846 случаев заражения, 16 человек умерли, выздоровело — 76.

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