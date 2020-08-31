«Краснодар» представил третий комплект формы, в которой будет играть преимущественно в кубковых матчах

«Краснодар» на официальном сайте представил третий комплект формы.

— В основу дизайна этой формы легли все те же асимметрические элементы, которые использованы в домашнем и выездном комплектах, — говорится в сообщении. — В данной вариации формы сочетаются различные оттенки темной цветовой гаммы и вкрапления желтого.

Отмечается, что комплект планируется использовать преимущественно в кубковых матчах. Экипировщиком команды выступает Puma.