«Краснодар» поздравил Ивича с днем рождения

«Краснодар» поздравил бывшего главного тренера команды Владимира Ивича с днем рождения.

7 мая сербскому специалисту исполнилось 48 лет.

«Поздравляем с днем рождения экс-наставника «быков» Владимира Ивича! Желаем ему здоровья, семейного благополучия и успехов в тренерской работе!» — говорится в сообщении.

Ивич возглавлял «Краснодар» с января 2023 года по март 2024-го. Под его руководством команда финишировала на четвертом месте в РПЛ в сезоне-2022/23.