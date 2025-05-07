«Краснодар» поздравил Ивича с днем рождения
«Краснодар» поздравил бывшего главного тренера команды Владимира Ивича с днем рождения.
7 мая сербскому специалисту исполнилось 48 лет.
«Поздравляем с днем рождения экс-наставника «быков» Владимира Ивича! Желаем ему здоровья, семейного благополучия и успехов в тренерской работе!» — говорится в сообщении.
Ивич возглавлял «Краснодар» с января 2023 года по март 2024-го. Под его руководством команда финишировала на четвертом месте в РПЛ в сезоне-2022/23.
Источник: ФК «Краснодар»
