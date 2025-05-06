Агент Абены — о возможном переходе в «Слован»: «Мы сконцентрированы исключительно на «Спартаке»

Агент защитника «Спартака» Мьенти Абены Менно Грунвельд в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о возможном переходе футболиста в «Слован».

«Мне об этом ничего не известно. Мы сконцентрированы исключительно на «Спартаке», — сказал Грунвельд «СЭ».

Ранее о возможном переходе футболиста в «Слован» сообщил журналист Иван Карпов.

30-летний защитник в текущем сезоне провел 7 матчей в РПЛ и 5 игр в FONBET Кубке России.