6 мая, 20:58

Агент Абены — о возможном переходе в «Слован»: «Мы сконцентрированы исключительно на «Спартаке»

Микеле Антонов
Корреспондент

Агент защитника «Спартака» Мьенти Абены Менно Грунвельд в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о возможном переходе футболиста в «Слован».

«Мне об этом ничего не известно. Мы сконцентрированы исключительно на «Спартаке», — сказал Грунвельд «СЭ».

Ранее о возможном переходе футболиста в «Слован» сообщил журналист Иван Карпов.

30-летний защитник в текущем сезоне провел 7 матчей в РПЛ и 5 игр в FONBET Кубке России.

ФК Слован
ФК Спартак (Москва)
Миенти Абена
  • НВ

    не надо концентрироваться на СПАРТАКЕ, езжай, пожалуйста в Слован, Ференцварош или еще куда нибудь...

    07.05.2025

  • zg

    А может,таки на Словане сконцентрируетесь?!

    07.05.2025

  • Федор

    Слабый!!! Продать!!

    06.05.2025

