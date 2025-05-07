Семин — о результативности Угальде: «Сильного игрока конкуренция только подстегивает, а слабый может стать хуже»

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин в разговоре с «СЭ» поделился мнением об игре нападающего «Спартака» Манфреда Угальде во второй части сезона РПЛ на фоне зимнего трансфера Ливая Гарсии.

«Сильного игрока конкуренция только подстегивает, а слабый может стать хуже. Тут надо смотреть, у кого какой характер. Конкуренция в спорте — это всегда определенный прогресс. Думаю, ухудшение результативности Угальде — это определенное стечение обстоятельств. Может, ему не удалась подготовка в сложный период. Он ведь не привык к такому большому перерыву зимой. В европейских чемпионатах пауза максимум на месяц, а у нас трехмесячный перерыв. Гарсия тоже интересный игрок, он очень быстрый и сильный. Нужно время», — сказал Семин «СЭ».

Во второй части сезона РПЛ 22-летний нападающий отметился одним голом.