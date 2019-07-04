"Краснодар" победил "Спартак" и выиграл турнир в Австрии

"Краснодар" в матче Кубка Париматч Премьер победил "Спартак" (2:1). В первом тайме счет открыл Руслан Камболов, после перерыва команды обменялись голами за одну минуту: отличились Зелимхан Бакаев и Ари.

"Краснодар" одержал третью победу и выиграл турнир в Австрии. Второе место занял "Ростов", "Спартак" – третий, ЦСКА – четвертый.

Кубок Париматч Премьер

"Спартак" (Москва) – "Краснодар" – 1:2 (0:1)

Голы: Камболов, 38 (0:1). З.Бакаев, 63 (1:1). Ари, 63 (1:2).

"Спартак": Максименко, Рассказов (Ещенко, 73), Кутепов, Джикия, Мельгарехо (Ташаев, 77), З.Бакаев (С.Бакаев, 73), Фернанду, Зобнин, Игнатов (Ананидзе, 57), Ханни (Ломовицкий, 57), Понсе (Луиз Адриану, 57).

"Краснодар": Сафонов, Петров (Ивашин, 85), Мартынович, Спаич, Стоцкий, Вандерсон Масиэл (Халназаров, 73), Камболов (Голубев, 60), Вилена (Сулейманов, 46), Олссон (Уткин, 66), Намли (Сперцян, 66), Ари (Игнатьев, 66).

Предупреждения: Фернанду, 40. Джикия, 50. Зобнин, 52. Спаич, 52. Голубев, 79.

4 июля. Пеллау. Стадион "Шпортплац ТСВ Пеллау".

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