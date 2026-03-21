«Краснодар» — «Пари НН»: Лесовой не реализовал пенальти, Агкацев отбил удар

«Пари НН» не сумел реализовать пенальти в матче против «Краснодара» в 22-м туре РПЛ — 0:4.

На 84-й минуте одиннадцатиметровый не реализовал Даниил Лесовой. Его удар отразил голкипер «быков» Станислав Агкацев.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.

Чемпионат России. Премьер-лига. 22-й тур.

21 марта, 18:15. Ozon Арена (Краснодар)

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