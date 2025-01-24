«Краснодар» отзаявил Арутюняна на сайте РПЛ

Защитник «Краснодара» Георгий Арутюнян отзаявлен клубом на официальном сайте РПЛ.

Ранее в СМИ появлялась информация, что 20-летний футболист сборной Армении может перейти в венгерский клуб «Академия Пушкаша».

Арутюнян является воспитанником «Краснодара». Он провел за основную команду «быков» 20 матчей, отличившись одним голом.

Контракт защитника с клубом истекает летом 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1 миллион евро.