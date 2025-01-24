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Сегодня, 16:40

Семшов рассказал, что Данни изначально не собирался переходить из «Динамо» в «Зенит»

Владислав Маслов
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Динамо» Игорь Семшов в интервью «РБ Спорт» рассказал о своем переходе из московского клуба в «Зенит».

«У меня были шероховатости в контракте с «Динамо». Во время паузы после чемпионата Европы по футболу состоялся разговор с руководством клуба на тренировочном сборе. Я сказал, что мне много денег не надо, и был готов продлить соглашение с небольшой надбавкой. Но потом какой-то сумбур начался. А у меня помимо «Зенита» еще было предложение от «Рубина». Даже Курбан Бекиевич Бердыев приезжал в Москву, чтобы со мной пообщаться. И должен признаться, я уже вывез вещи с базы.

А в то время еще были новости о том, что Данни может перейти из «Динамо» в «Зенит». Я спросил у Мигеля, собирается ли он переходить в петербургский клуб? Он сказал мне, что не собирается. В итоге договорились с Данни остаться в «Динамо», помочь команде выиграть медали. А он сначала согласился, но потом раз, смотрю, ушел в «Зенит». Подумал тогда: ничего себе (смеется). Сам же остался в клубе до конца сезона и помог команде выиграть бронзовые медали. А потом уже петербуржцы выкупили мой контракт», — сказал Семшов «Рб Спорт».

Семшов перешел из «Динамо» в «Зенит» в 2009 году. Он выступал за бело-голубых вместе с Данни с 2006 по 2008 год.

Источник: РБ Спорт
Игорь Семшов
Мигель Данни
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
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 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
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 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
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