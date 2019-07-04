"Краснодар" опубликовал фото из раздевалки после победы на турнире в Австрии

"Краснодар" стал победителем Кубка Париматч Премьер - товарищеского предсезонного турнира в Австрии. В решающем матче "быки" обыграли "Спартак" (2:1). В своем официальном Twitter "Краснодар" опубликовал фото из раздевалки, сделанное после игры.
Отпраздновали победу в Кубке Париматч Премьер 🎉— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 4 июля 2019 г.
И продолжаем работать 💪
Завтра контрольный матч #КраснодарУрал в австрийском расписании 😉#Сборы2019 #Сборы #БыкиНаСборах #Австрия #КубокПариМатчПремьер pic.twitter.com/CMclQB5Cg0
Напомним, в минувшем сезоне "Краснодар" занял 3-е место в премьер-лиге.
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