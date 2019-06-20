"Краснодар" объявил о переходе голландского полузащитника Вилены

Как ранее сообщал "СЭ", полузащитник "Фейеноорда" Тонни Вилена стал игроком "Краснодара", информирует пресс-служба клуба. 24-летний игрок подписал долгосрочное личное соглашение с клубом. Он присоединится к команде на сборе в Австрии.

Вместе с "Фейеноордом" он выиграл чемпионат страны-2016/2017, завоевывал национальный Кубок сезонов 2015/2016 и 2017/2018 и Суперкубок Голландии в 2017 и 2018 годах. В минувшем сезоне Вилена принял участие в 39 официальных матчах, забив 7 мячей и сделав 8 результативных передач.