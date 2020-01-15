«Краснодар» назвал соперников по контрольным матчам на первом сборе
18:44
Пресс-служба «Краснодара» назвала клубы, с которыми «быки» сыграют на первом тренировочном сборе в испанской Эстепоне.
22 января (18.00 (мск)). «Краснодар» — «Динамо» (Бухарест).
26 января (16.00 (мск)). «Краснодар» — «Яблонец».
Пресс-служба российской команды запланировала трансляции игр.
Сбор в Эстепоне пройдет до 26 января.
? Спарринги первого сбора ?— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) January 15, 2020
Забирайте ? Трансляции запланированы ?#Сборы2020 #БыкиНаСборах pic.twitter.com/wX00cUUg9A
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