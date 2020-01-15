«Краснодар» назвал соперников по контрольным матчам на первом сборе

Пресс-служба «Краснодара» назвала клубы, с которыми «быки» сыграют на первом тренировочном сборе в испанской Эстепоне.

22 января (18.00 (мск)). «Краснодар» — «Динамо» (Бухарест).

26 января (16.00 (мск)). «Краснодар» — «Яблонец».

Пресс-служба российской команды запланировала трансляции игр.

Сбор в Эстепоне пройдет до 26 января.