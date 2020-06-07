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«Краснодар» может купить 17-летнего бразильца за 15 миллионов евро

16:09
Таллес Магно. Фото Twitter
Таллес Магно. Фото Twitter
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«Краснодар» проявляет интерес к нападающему «Васку да Гама» Таллесу Магно, сообщают бразильские СМИ. По данным netvasco, кубанцы готовы выложить за 17-летнего форварда 15 миллионов евро.

Таллес Магно дебютировал в бразильской серии A в 2019 году, за три недели до своего 17-летия. Всего в чемпионате он провел 15 матчей, забив 2 мяча. Также на его счету четыре встречи в чемпионате штата, одна — в Кубке Бразилии и две — в Южноамериканском кубке.

В составе сборной Бразилии форвард выиграл чемпионат мира-2019 для игроков до 17 лет, забив 2 мяча в 4 матчах турнира.

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