«Краснодар» — «Крылья Советов»: Антон реализовал пенальти
20:39
В матче 9-го тура чемпионата России «Крылья Советов» приехали в гости к «Краснодару». В середине второго тайма самарцы получили право на пенальти за игру рукой в штрафной защитника Уроша Спаича.
К точке подошел Паул Антон, который уверенно развел мяч и Матвея Сафонова по углам.
Напомним, что в первом тайме нападающий «Крыльев» Александр Соболев не смог переиграть Сафонова с пенальти.
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