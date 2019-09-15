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«Краснодар» — «Крылья Советов»: Антон реализовал пенальти

20:39
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В матче 9-го тура чемпионата России «Крылья Советов» приехали в гости к «Краснодару». В середине второго тайма самарцы получили право на пенальти за игру рукой в штрафной защитника Уроша Спаича.

К точке подошел Паул Антон, который уверенно развел мяч и Матвея Сафонова по углам.

Напомним, что в первом тайме нападающий «Крыльев» Александр Соболев не смог переиграть Сафонова с пенальти.

Краснодар — Крылья Советов

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