Краневиттер планирует уйти из "Зенита"

Полузащитник "Зенита" Матиас Краневиттер рассказал, что хочет покинуть клуб. Ранее главный тренер петербуржцев Сергей Семак рассказал, что игрока пока не заявляли для участия в чемпионате России.

– Я планирую уйти, неважно, на постоянной основе или в аренду, – приводит аккаунт La Oral Deportiva в Twitter слова Краневиттера. – Мне нужно играть, поэтому я принял такое решение. Пока я тренируюсь с "Зенитом", но это до тех пор, пока не узнаю, где буду играть. Мне очень хочется снова бороться за место в составе сборной Аргентины. Я давно не играл в 10 матчах подряд. Мне неважно, где я буду выступать – я буду делать это наилучшим образом, чтобы получить свой шанс в сборной.

Напомним, что 25-летний аргентинец перешел в питерский клуб в августе 2017 года из "Атлетико" за 8 миллионов евро.

Matías Kranevitter en @Comotevaok "Lo que más quiero es poder pelear un puesto en la #SeleccionArgentina" pic.twitter.com/MDO9zmMqVF – La Oral Deportiva – Primera Edición (@Comotevaok) July 16, 2019