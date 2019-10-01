Крал считает, что перерыв на матчи сборных может помочь «Спартаку»

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал высказал мнение, что у команды есть шанс улучшить турнирное положение после паузы на матчи сборных.

— Нам нужно догонять, — цитирует чеха sport.cz. — Как ни парадоксально, перерыв на сборные может помочь нам. Я верю, что мы отправимся в сборные, чтобы исправить ситуацию. Что каждый из нас выиграет свой матч, а затем мы вернемся и сыграем в полную силу.

Ранее с поста главного тренера «Спартака» был уволен Олег Кононов. По информации «СЭ», его может заменить немец Доменико Тедеско.

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