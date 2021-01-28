Крал отреагировал на слухи об интересе к нему со стороны английских клубов

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны клубов чемпионата Англии.

— Для меня главное, что скажет агент, — приводит «Матч ТВ» слова Крала. — Когда будет реальный вариант, то мы поговорим. Но сейчас у «Спартака» нет ни одного предложения по поводу моего трансфера. Подчеркну, ни одного реального предложения, поэтому в данный момент я работаю для «Спартака».

— Существует вариант, при котором вы уедете в Англию уже зимой?

— Без понятия, никто сейчас не знает. Все может произойти за один день. В то же время чтобы трансфер состоялся, должно сложиться очень много факторов. Здесь недостаточно просто желания: насколько клуб заинтересован, что за ситуация в команде, есть ли шансы получать игровое время на новом месте, сколько готовы заплатить «Спартаку» и так далее.

— Я правильно понимаю расклад: если «Вест Хэм» или кто-либо в Англии заплатит 18 миллионов «Спартаку» и согласует контракт, то вы перейдете зимой. Если нет, то сделка состоится летом?

— Повторюсь, я не знаю. И, кстати, не исключаю вариант, при котором останусь в «Спартаке» до истечения контракта. Мне нужно быть очень осторожным при выборе нового клуба. Даже когда ты думаешь, что все прекрасно, зачастую это все равно лотерея.

В декабре стало известно об интересе к 22-летнему Кралу со стороны «Вест Хэма». В сезоне-2020/21 Крал провел 20 матчей в составе «Спартака», на его счету 3 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 9 миллионов евро.