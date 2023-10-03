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Сегодня, 15:48

Костанца рассказал, как у него проходит процесс изучения русского языка

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бразильский футболист «Крыльев Советов» Фернандо Костанца рассказал, как у него проходит процесс изучения русского языка.

«У меня очень хороший уровень русского языка. Я в принципе все понимаю, что мне говорят. Но мне сложно дается грамматика вашего языка. Я говорю на многих языках мира — на французском, португальском, английском, испанском, но ваш язык намного сложнее. Например, слово «здравствуйте» — мне сложно его выговорить, потому на португальском это слово можно сказать чуть ли не в один слог», — приводит слова Костанца «РБ Спорт».

24-летний бразилец выступает за «Крылья Советов» с января 2022 года. В нынешнем сезоне он провел за самарский клуб 12 матче, забил два мяча и отдал две результативные передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/fernando-kostantsa-russkij-yazy-k-slozhnee-ispanskogo-frantsuzskogo-i-portugal-skogo/
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РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 16-3 24
2
 Кр. Советов 10 6 3 1 25-12 21
3
 Локомотив 10 5 3 2 16-14 18
4
 Зенит 10 5 2 3 20-11 17
5
 Спартак 10 5 1 4 14-16 16
6
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
7
 Динамо 10 4 4 2 17-15 16
8
 Урал 10 4 3 3 10-12 15
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
10
 Ахмат 10 3 3 4 12-11 12
11
 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
12
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
14
 Факел 10 2 2 6 7-14 8
15
 Балтика 10 2 1 7 9-16 7
16
 Сочи 10 2 0 8 9-16 6
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7.10 12:00
Урал – Локомотив
 - : -
7.10 14:00
Сочи – Зенит
 - : -
7.10 16:30
Балтика – Оренбург
 - : -
7.10 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
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Пари НН – Кр. Советов
 - : -
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Динамо – Факел
 - : -
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Спартак – ЦСКА
 - : -
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 - : -
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ЦСКА

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