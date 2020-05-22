Корнеев считает, что Баринов способен заиграть в Европе

Бывший полузащитник ЦСКА и экс-спортивный директор «Локомотива» Игорь Корнеев поделился мнением о перспективах полузащитника «железнодорожников» Алексея Миранчука заиграть в Европе. Ранее сообщалось, что им интересовались «Барселона» и «Весилья».

— Во-первых, я сомневаюсь, что «Барселона» сейчас вообще кого-то рассматривает, — цитирует Корнеева «Российская газета». — Не те времена, в том числе и в финансовом плане. Чтобы купить игрока уровня Миранчука, надо выделить большую сумму. Вряд ли «Локомотив» устроят цифры меньше 20-25 миллионов евро. Интересоваться Алексеем «Барселона» может. Это техничный, тонкий футболист, способный и забить, и пас отдать. Однако посмотрите, какие звезды не нашли себя в каталонском клубе. Я сейчас говорю о Гризманне, Коутинью, за которых заплатили условно в шесть раз больше, чем хотят за Миранчука.

— Кто еще из россиян мог бы заинтересовать европейские топ-клубы?

— Баринов. Я вижу его в командах из таких первенств, как Германия, Испания, Италия. Это достаточно современный полузащитник, который может и опорника сыграть, и box-to-box.