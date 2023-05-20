Корнеев ответил на вопрос, уедет ли Чалов в Европу

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев в интервью «СЭ» объяснил, с чем связано такое преображение нападающего ЦСКА Федора Чалова в этом сезоне.

— С чем связываете то, что Чалов проводит лучший сезон в своей карьере?

— Федор переосмыслил многие вещи и теперь играет гораздо стабильнее, без перепадов. Видно, что Федор просто наслаждается футболом, раскрепощен, творит на поле, импровизирует.

— Летом он может уехать в Европу?

— Сомневаюсь. Он — важное звено в проекте ЦСКА.

— По стилистике Чалов вам нравится больше Соболева?

— Они абсолютно разные! Мне импонируют оба игрока, у каждого есть cвой стержень.

— Сейчас Заболотный на своем месте в ЦСКА?

— Заболотный остается Заболотным. Дает хороший объем, самоотверженный и всегда выкладывающийся на поле без остатка. Но, положа руку на сердце, это не игрок для команды, претендующей на чемпионство.

Чалов занимает третье место в списке лучших бомбардиров чемпионата России-2022/23 с 17 голами.

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