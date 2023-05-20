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Сегодня, 15:01

Орлов назвал ошибкой приглашение Йокановича в «Динамо»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Популярный российский комментатор Геннадий Орлов выразил мнение об отставке главного тренера «Динамо» Славиши Йокановича.

«Йокановича сняли, потому что «Динамо» умирает на глазах. Динамо», которое приподнял Сандро Шварц. Все молодые ребята приостановились в росте. Что сейчас представляет из себя Фомин? А Захарян с Грулевым? Йоканович — неудачный проект. Я склоняюсь к тому, что у руля «Динамо» должен быть не иностранный тренер. Практика показывает, что после иностранных тренеров хорошего в команде ничего не остается. Нужно будет собирать новый состав. Лучше, чтоб были свои. Силкин и Кобелев хорошо работали. Даже у молодого Новикова неплохо получалось. «Зенит» же дал Семаку возможность работать. И посмотрите какой результат. Приглашение Йокановича — ошибка. Вы можете сравнить его темперамент и Шварца? Конечно нет. Хотя бы по темпераменту бы тренера подобрали! У Йокановича не взрывной футбол, а игроки все взрывные. Николич? Что он сделал в «Локомотиве»? Просто их немного собрал, а игроки там и без него хорошие были. Личка смотрится намного интереснее. В «Оренбурге» он создал команду из ничего", — приводит слова Орлова Sport24.

54-летний серб проработал в «Динамо» с июня 2022 года по 14 мая 2023-го. После 27 туров команда занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ с 42 очками.

По информации «СЭ», новым главным тренером «Динамо» с большой долей вероятности станет Марко Николич. Он должен возглавить клуб летом.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-05-20-orlov-dinamo-kotoroye-pripodnyal-shvarts-umirayet-na-glazakh-priglasheniye-yokanovicha-oshibka
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Геннадий Орлов
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1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
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 Урал 27 8 6 13 29-42 30
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 Факел 27 5 12 10 34-45 27
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 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
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