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Сегодня, 12:23

Корнеев назвал шансы на переезд Тюкавина в топ-чемпионат Европы хорошими

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев в разговоре «СЭ» ответил на вопрос, какой российский игрок может переехать в топ-чемпионат.

«Я считаю, что Константин Тюкавин имеет хорошие шансы, чтобы переехать в топ-чемпионат Европы, после Сафонова и Захаряна», — сказал Корнеев «СЭ».

Тюкавин в этом сезоне провел за «Динамо» 21 матч, забил 8 голов и отдал 3 голевые передачи.

Игорь Корнеев
Константин Тюкавин
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3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
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 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
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