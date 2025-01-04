Корнеев назвал шансы на переезд Тюкавина в топ-чемпионат Европы хорошими

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев в разговоре «СЭ» ответил на вопрос, какой российский игрок может переехать в топ-чемпионат.

«Я считаю, что Константин Тюкавин имеет хорошие шансы, чтобы переехать в топ-чемпионат Европы, после Сафонова и Захаряна», — сказал Корнеев «СЭ».

Тюкавин в этом сезоне провел за «Динамо» 21 матч, забил 8 голов и отдал 3 голевые передачи.