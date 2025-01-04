«Спартак» поздравил Романцева с 71-летием
«Спартак» поздравил Олега Романцева с днем рождения. 4 января ему исполнился 71 год.
«В этот день мы говорим Олегу Ивановичу «Спасибо!» не только за две из четырех звезд, которые горят над нашей эмблемой, но и за фирменный стиль, влюбивший в «Спартак» миллионы болельщиков. Желаем нашей легенде крепкого здоровья и долголетия. С праздником, Олег Иванович!» — опубликовала пресс-служба клуба в своих социальных сетях.
Романцев является чемпионом СССР-1979 года как игрок «Спартака» и самым титулованным тренером в истории красно-белых.
Источник: Telegram-канал «Спартака»
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|
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|
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|
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|8
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|18
|2
|8
|8
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|14
|
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|18
|2
|7
|9
|16-32
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|19:00
|
Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.03
|14:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|1.03
|16:30
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Зенит – ЦСКА
|- : -
|1.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|1.03
|19:30
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|2.03
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Спартак – Оренбург
|- : -
|2.03
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ЖК
|Г
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|
Манфред Угальде
Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Бителло
Динамо
|8
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
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Муталип Алибеков
Динамо Мх
|9
|1
|1
|
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Данила Прохин
Оренбург
|14
|1
|5
|
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|11
|1
|3
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