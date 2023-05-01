Булыкин заявил, что с Евсеевым «Факел» попадет в стыки

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин отреагировал на назначение Вадима Евсеева на пост главного тренера «Факела».

«Думаю, что «Факел» попадет с Евсеевым в стыки. А дальше все уже будет зависеть от мастерства футболистов. Легко команде точно не будет. За место в РПЛ будет ожесточенная борьба. Внизу таблицы будет супер интрига», — приводит «РБ Спорт» слова Булыкина.

Последним местом работы Евсеева был «Шинник», который 47-летний специалист покинул 30 апреля.

«Факел» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко за 25 туров.