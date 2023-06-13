Зырянов — о многообещающих специалистах: «Самый перспективный тренер? Я»

Экс-полузащитник сборной России и тренер «Черноморца» Константин Зырянов порассуждал о тренерах РПЛ.

— Среди всех тренеров, кто играл на том Евро — кто самый перспективный? Уберем Семака.

— Вы смотрели мое интервью после игры в Лиге чемпионов, где мы «Милан» обыграли 1:0?

— Не припоминаю.

— Я вышел на последние семь минут, хорошо отыграл, мог забить. Мы в итоге победили 1:0 и ко мне подошел журналист, спросил — как вы думаете, кто лучший футболист в сегодняшней игре? Знаете, что я ответил?

— Константин Зырянов?

— Конечно! (смеется) Так что самым перспективным определились.