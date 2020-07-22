Константин Марадишвили: «Когда Влашич забил второй гол «Спартаку», я попал в нирвану»

Полузащитник ЦСКА Константин Марадишвили рассказал об отношениях с болельщиками. В 30-м туре москвичи примут «Тамбов»

— Они приезжали в Ватутинки еще перед «Зенитом», напутствовали команду, — цитирует хавбека официальный сайт клуба. — Мы сыграли плохо, но победой в дерби, считаю, реабилитировались. Пускай сейчас есть ограничения для зрителей, но те, кто приходит, отдают все для поддержки, и это мотивирует нас. В победе над «Спартаком» роль болельщиков была ключевой. Когда Влашич забил второй гол, я попал в нирвану (улыбается). Ты подбегаешь к фан-сектору, у тебя гора с плеч... Сильнейшие эмоции. Когда начали обниматься, празднуя тот мяч, мурашки пошли по коже.

— Что еще чувствует человек, который впервые сыграл против «Спартака» в семь или восемь лет и дорос до дерби основных команд?

— Нас в ДЮСШ все время приучали к тому, что к дерби надо готовиться, что это непростой матч, нужно всегда побеждать. Такой настрой передавался из поколения в поколение. Это очень сильные ощущения: ты с детства играешь за клуб, потом выходишь за него в стартовом составе. Против игроков сборной России и вместе с игроками сборной России, звездами. Это дорогого стоит.