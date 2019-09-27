Константин Кучаев: «Мне ВАР вообще не нравится»

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев рассказал о своем отношении к системе видеопомощи арбитрам (ВАР).

— Мне не нравится, я против ВАР, — сказал Кучаев в интервью РФС ТВ. — На примере «Манчестер Сити» в прошлом сезоне Лиги чемпионов я убедился, что зрелищность футбола падает, когда свистят офсайд, потому что ты на 3 сантиметра дальше чем защитник.



В нашем матче с «Локомотивом» пауза была пять минут, когда смотрели эпизод с пенальти. За это время мышцы пришли обратно в состояние, будто и не играл. Все думали, назначь хоть что-то и продолжим. Мне ВАР вообще не нравится.

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