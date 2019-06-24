Кононов хочет Мирзова. Но сделка осуществится только после продажи "Спартаком" игроков

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов лично заинтересован в полузащитнике Резиуане Мирзове.

Именно по настоянию Кононова игрок был внесен в список кандидатов – клуб более холодно относится к этой кандидатуре, но готов к переговорам. При этом ключевым условием сделки станет получение денег от трансферов, за которые впоследствии и можно приобрести Мирзова у "Ростова".

На сбор ростовчан в Австрии 26-летний полузащитник, прошлый сезон проведший в аренде в "Арсенале"​, не полетел из-за простуды. (Сергей Егоров)

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