Коммерческий директор Власов покидает «Спартак»

«Спартак» сообщил, что Алексей Власов принял решение уйти из клуба. Он занимал должность коммерческого директора с сентября прошлого года. До этого он уже работал в «Спартаке» с 2008 по 2015 год, информирует сайт красно-белых.

«Благодаря эффективной работе Алексея и его команды удалось сохранить всех ключевых партнеров клуба во время карантина и подписать контракты с новыми.

Алексей, мы всегда будем рады твоему возвращению! Спасибо за все, что сделал для «Спартака»!» - говорится в сообщении.