РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Коммерческий директор Власов покидает «Спартак»

12:31
Алексей Власов. Фото ФК «Спартак»
Алексей Власов. Фото ФК «Спартак»
Теги:

«Спартак» сообщил, что Алексей Власов принял решение уйти из клуба. Он занимал должность коммерческого директора с сентября прошлого года. До этого он уже работал в «Спартаке» с 2008 по 2015 год, информирует сайт красно-белых.

«Благодаря эффективной работе Алексея и его команды удалось сохранить всех ключевых партнеров клуба во время карантина и подписать контракты с новыми.

Алексей, мы всегда будем рады твоему возвращению! Спасибо за все, что сделал для «Спартака»!» - говорится в сообщении.

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2020-07-27-aleksey_vlasov_pokidayet_spartak/

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир