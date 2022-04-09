«Ахмат» — «Зенит»: видеообзор матча 24-го тура РПЛ

«Зенита» выиграли в гостях у «Ахмата» в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча в Грозном завершилась со счетом 2:0 в пользу команды из Санкт-Петербурга.

Голы в составе «Зенита» забили нападающий Юри Алберто и полузащитник Александр Ерохин.

«Зенит», набрав 52 очка, продолжает возглавлять турнирную таблицу и опережает идущее вторым московское «Динамо» на три балла.