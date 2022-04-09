«Химки» — ЦСКА: видеообзор матча 24-го тура РПЛ

«Химки» победил ЦСКА в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча в Химках завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев.

У победителей голы забили Илья Садыгов, Александр Руденко и Бесард Сабович. В составе москвичей отличились Егор Ушаков и Юсуф Языджи.

ЦСКА с 43 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Химки» поднялись на 13-ю строчку, набрав 24 очка.