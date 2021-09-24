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Канчельскис пожелал здоровья президенту «Краснодара» Галицкому

20:02
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Бывший футболист сборной СССР и России Андрей Канчельскис прокомментировал заявление президента футбольного клуба «Краснодар» Сергея Галицкого о его болезни.

«Хочется пожелать Галицкому в первую очередь здоровья. Пускай быстрее поправляется, надеюсь болезнь пройдет очень скоро. Он много сделал для нашего футбола, создал свою команду, искренне переживает за нее. Поэтому очень хочу, чтобы Сергей Николаевич побыстрее вернулся на трибуны и поддерживал собственный клуб», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Владелец «Краснодара» рассказал о своей болезни в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Челси
Манчестер Сити

Обе забьют - да

31%

1.90

Ф1 (0)

23%

1.90

X2

15%

1.50
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Уфа

П1

33%

1.55

ТБ 2.5

20%

1.83

Ф1 (-1)

18%

1.98
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Динамо
Рубин

П1

26%

1.90

Обе забьют - да

18%

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Екатерина Звенигородская все материалы автора

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