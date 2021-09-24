Канчельскис пожелал здоровья президенту «Краснодара» Галицкому
Бывший футболист сборной СССР и России Андрей Канчельскис прокомментировал заявление президента футбольного клуба «Краснодар» Сергея Галицкого о его болезни.
«Хочется пожелать Галицкому в первую очередь здоровья. Пускай быстрее поправляется, надеюсь болезнь пройдет очень скоро. Он много сделал для нашего футбола, создал свою команду, искренне переживает за нее. Поэтому очень хочу, чтобы Сергей Николаевич побыстрее вернулся на трибуны и поддерживал собственный клуб», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.
Владелец «Краснодара» рассказал о своей болезни в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».
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