Команда для футбола 5x5 от Кокорина: четыре спартаковца и свободный агент
17:26
Twitter-аккаунт «Евро-2020 в Санкт-Петербурге» опубликовал команду для игры в дворовый футбол 5x5 от Александра Кокорина. В нее, помимо самого Кокорина, вошли три партнера по «Спартаку» — Александр Соболев, Георгий Джикия и Резиуан Мирзов, а также Кантемир Берхамов, который этим летом покинул «Арсенал» и сейчас находится в статусе свободного агента.
Пятерка игроков Александра Кокорина для уличного футбола 5х5— ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге (@euro2020spb) October 8, 2020
А кого бы ты взял в свою команду? pic.twitter.com/ZS1geZt6Ep