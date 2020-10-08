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Команда для футбола 5x5 от Кокорина: четыре спартаковца и свободный агент

17:26

Twitter-аккаунт «Евро-2020 в Санкт-Петербурге» опубликовал команду для игры в дворовый футбол 5x5 от Александра Кокорина. В нее, помимо самого Кокорина, вошли три партнера по «Спартаку» — Александр Соболев, Георгий Джикия и Резиуан Мирзов, а также Кантемир Берхамов, который этим летом покинул «Арсенал» и сейчас находится в статусе свободного агента.

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