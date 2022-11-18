Таски: «Промес был очень важен в том сезоне, когда мы выиграли чемпионат»

Бывший защитник «Спартака» Сердар Таски прокомментировал результативность форварда красно-белых Квинси Промеса в первой части сезона-2022/23 в РПЛ.

«Промес был очень важен в том сезоне, когда мы выиграли чемпионат, потому что тогда он забил много важных голов! Если вы посмотрите на него сейчас, то увидите, что он опять играет важную роль в команде — забивает много голов. Если «Спартак» захочет снова выиграть чемпионат в этом сезоне, ему нужен именно такой Промес, который был и в первом круге РПЛ», — сказал Таски «СЭ».

В первом круге РПЛ-2022/23 Промес принял участие в 14 матчах, забил 12 голов и сделал 6 результативных передач. Нидерландец на данный момент является лучшим бомбардиром чемпионата России.