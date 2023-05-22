Колумбийский игрок «Краснодара» Кордоба сравнил Россию и Европу

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба рассказал о разнице России и Европы. Он отметил, что есть трудности из-за закрытого аэропорта. До перехода в стан «быков» футболист играл в Испании и Германии.

«К счастью, когда приехал в Краснодар, холодно не было, ха-ха! Но есть трудности, прежде всего это закрытый аэропорт. Сейчас не могу путешествовать так часто, как прежде. А в остальном разницы не особо много — сразу адаптировался», — цитирует игрока Sport24.

Колумбийский футболист выступает за «Краснодар» с 2021 года. В текущем сезоне 30-летний форвард провел 22 матча за «быков» в РПЛ, забил 13 голов и сделал 7 результативных передач.