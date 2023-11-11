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Сегодня, 14:36

Колосков: «Краснодар» — не мальчики для битья, они способны обыграть «Зенит»

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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от предстоящего матча 15-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Зенитом».

«Здесь нет явного фаворита, шансы 50 на 50. Но я думаю, что нынешний «Краснодар» способен обыграть «Зенит». Да, команда Семака играет дома, свои трибуны, но «Краснодар» уже не тот, что раньше — они не будут мальчиками для битья. Если сегодня «Краснодар» выиграет, то он сделает серьезную заявку на чемпионство», — цитирует Колоскова «РБ Спорт».

Сегодня, 11 ноября, на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге состоится игра 15-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром». Начало — 19:30 (мск).

«Быки» располагаются на первом месте. Команда Владимира Ивича набрала 31 очко в 14 встречах. Петербуржцы идут на второй строчке, набрав 29 очков.

Последний матч этих команд проходил 13 мая 2023 года и завершился ничьей 2:2.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vyacheslav-koloskov-ny-neshnij-krasnodar-ne-mal-chiki-dlya-bit-ya-oni-sposobny-oby-grat-zenit/
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
Вячеслав Колосков
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 14 4 4 6 14-21 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
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30 тур
11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 - : -
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 - : -
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 - : -
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 - : -
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 - : -
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 - : -
12.11 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 11
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 11 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

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Даниил Хлусевич

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Спартак

 11 1 3
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