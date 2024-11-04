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Сегодня, 11:50

Колосков считает, что арбитр во многом виноват в стычке футболистов ЦСКА и «Спартака»

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Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поделился мнением о том, что главный арбитр матча 14-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак» (0:2) Алексей Сухой не смог вовремя остановить начинающийся конфликт футболистов, что привело к драке и удалениям.

Во второй половине матча произошла драка с участием нескольких футболистов обеих команд. В результате инцидента с поля были удалены защитник «Спартака» Руслан Литвинов и защитник ЦСКА Виллиан Роша. Игроки «Спартака» Наиль Умяров и Срджан Бабич получили желтые карточки.

«Когда вот так идет стенка на стенку, сложно оценивать, искры летят. В принципе, Руслан Литвинов первым начал, он схватил Виллиана Рошу, а тот начал махать руками. Но не берусь никого судить, кто прав и виноват. Конечно, арбитр во многом здесь виноват, вовремя не увидел, когда искра превратилась в пламя, чтобы погасить вовремя. Но вообще вся эта потасовка не красит футбол, это все-таки немного другая игра, не регби и не американский футбол. Здесь нужно больше думать головой и показывать мастерство свое, а не крепость свои кулаков», — цитирует Колоскова ТАСС.

Согласно протоколу матча на сайте РПЛ, Виллиан Роша был удален за агрессивное поведение и удар соперника рукой в голову во время остановки игры. Кроме того, после удаления он схватил резервного арбитра за руку и ударил по бутылке с водой, когда покидал поле. Руслан Литвинов получил прямую красную карточку за агрессивное поведение — футболист схватил Рошу за лицо во время остановки игры.

КДК РФС рассмотрит агрессивное поведение Роши и Литвинова, оба футболиста приглашены на ближайшее заседание комитета. Согласно дисциплинарному регламенту РФС, обоих игроков могут дисквалифицировать на срок до 4 матчей.

Источник: ТАСС
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 11 3 0 31-6 36
2
 Зенит 14 10 3 1 31-6 33
3
 Локомотив 14 10 1 3 28-17 31
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 Спартак 14 7 4 3 21-12 25
6
 ЦСКА 14 7 3 4 22-9 24
7
 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8
 Акрон 14 4 4 6 19-26 16
9
 Пари НН 14 4 3 7 14-24 15
10
 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
11
 Динамо Мх 14 2 6 6 7-13 12
12
 Кр. Советов 14 3 3 8 12-21 12
13
 Химки 14 2 6 6 15-25 12
14
 Факел 14 2 6 6 9-21 12
15
 Ахмат 14 1 6 7 12-27 9
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 Оренбург 14 1 5 8 15-28 8
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Локомотив – Факел
 - : -
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Динамо Мх – Оренбург
 - : -
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Ростов – Химки
 - : -
9.11 19:30
Динамо – Пари НН
 - : -
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Кр. Советов – ЦСКА
 - : -
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Спартак – Акрон
 - : -
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Ахмат – Зенит
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