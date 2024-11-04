Колосков считает, что арбитр во многом виноват в стычке футболистов ЦСКА и «Спартака»

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поделился мнением о том, что главный арбитр матча 14-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак» (0:2) Алексей Сухой не смог вовремя остановить начинающийся конфликт футболистов, что привело к драке и удалениям.

Во второй половине матча произошла драка с участием нескольких футболистов обеих команд. В результате инцидента с поля были удалены защитник «Спартака» Руслан Литвинов и защитник ЦСКА Виллиан Роша. Игроки «Спартака» Наиль Умяров и Срджан Бабич получили желтые карточки.

«Когда вот так идет стенка на стенку, сложно оценивать, искры летят. В принципе, Руслан Литвинов первым начал, он схватил Виллиана Рошу, а тот начал махать руками. Но не берусь никого судить, кто прав и виноват. Конечно, арбитр во многом здесь виноват, вовремя не увидел, когда искра превратилась в пламя, чтобы погасить вовремя. Но вообще вся эта потасовка не красит футбол, это все-таки немного другая игра, не регби и не американский футбол. Здесь нужно больше думать головой и показывать мастерство свое, а не крепость свои кулаков», — цитирует Колоскова ТАСС.

Согласно протоколу матча на сайте РПЛ, Виллиан Роша был удален за агрессивное поведение и удар соперника рукой в голову во время остановки игры. Кроме того, после удаления он схватил резервного арбитра за руку и ударил по бутылке с водой, когда покидал поле. Руслан Литвинов получил прямую красную карточку за агрессивное поведение — футболист схватил Рошу за лицо во время остановки игры.

КДК РФС рассмотрит агрессивное поведение Роши и Литвинова, оба футболиста приглашены на ближайшее заседание комитета. Согласно дисциплинарному регламенту РФС, обоих игроков могут дисквалифицировать на срок до 4 матчей.