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Сегодня, 14:42

Генеральный директор ЦСКА Бабаев рассказал о бюджете клуба на новый сезон

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о бюджете клуба на сезон-2022/23.

— Утвержден ли бюджет на предстоящий сезон? Отличается ли он от предыдущего?

— Он не сильно отличается, он останется примерно в тех же параметрах.

ЦСКА проведет первый официальный матч в сезоне-2022/23 в субботу, 16 июля на своем поле против «Урала». Начало игры — в 15.00 (мск).

Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Роман Бабаев
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15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
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Оренбург – Кр. Советов
 - : -
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Ахмат – Спартак
 - : -
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