Генеральный директор ЦСКА Бабаев рассказал о бюджете клуба на новый сезон

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о бюджете клуба на сезон-2022/23.

— Утвержден ли бюджет на предстоящий сезон? Отличается ли он от предыдущего?

— Он не сильно отличается, он останется примерно в тех же параметрах.

ЦСКА проведет первый официальный матч в сезоне-2022/23 в субботу, 16 июля на своем поле против «Урала». Начало игры — в 15.00 (мск).