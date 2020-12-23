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Коломейцев отметил, что Юрий Семин нечасто обращает внимание на игроков

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Бывший футболист «Локомотива» Александр Коломейцев рассказал о своих отношениях с экс-главным тренером команды Юрием Семиным.

«Я к нему хорошо отношусь, но мы не общаемся совсем, — цитирует Коломейцева Sport24. — С ним тоже непросто работать. У него есть ставка на определенных игроков, которые играют.

Другим, кто сидит на замене, приходится тяжело, потому что неважно, как ты сыграл: плохо или хорошо — выходит определенный игрок. Объяснял ли он свои решения? Нет, такого и близко не было. Он нечасто обращает внимание на игроков».

31-летний Александр Коломейцев выступал за «Локомотив» с 2015 по 2020 год. В июле текущего года он объявил о завершении карьеры. Вместе с командой он стал чемпионом России, выиграл Кубок России (дважды) и Суперкубок страны.

Дополнительная информация:

https://sport24.ru/news/football/2020-12-23-semin-nechasto-obrashchayet-vnimaniye-na-igrokov-eks-igrok-loko-kolomeytsev-pokritikoval-byvshego-trenera

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