Коломейцев отметил, что Юрий Семин нечасто обращает внимание на игроков

Бывший футболист «Локомотива» Александр Коломейцев рассказал о своих отношениях с экс-главным тренером команды Юрием Семиным.

«Я к нему хорошо отношусь, но мы не общаемся совсем, — цитирует Коломейцева Sport24. — С ним тоже непросто работать. У него есть ставка на определенных игроков, которые играют.

Другим, кто сидит на замене, приходится тяжело, потому что неважно, как ты сыграл: плохо или хорошо — выходит определенный игрок. Объяснял ли он свои решения? Нет, такого и близко не было. Он нечасто обращает внимание на игроков».

31-летний Александр Коломейцев выступал за «Локомотив» с 2015 по 2020 год. В июле текущего года он объявил о завершении карьеры. Вместе с командой он стал чемпионом России, выиграл Кубок России (дважды) и Суперкубок страны.