Колобков назвал футбол главным видом спорта в России

Министр спорта России Павел Колобков заявил, что футболом в России занимается около 3 миллионов человек, поэтому его можно считать главным видом спорта в стране.

– Сейчас футболом занимается 2,9 млн – это и любители, и профессионалы. Для нас – это главный вид спорта. И в последнее время число занимающихся им увеличилось на 15-18%, – цитирует ТАСС Колобкова.

Такое мнение министр спорта выразил на панельной дискуссии Петербургского международного экономического форума "Футбол в интерьерах большого города". В четверг 7 июня клубы РПЛ на общем собрании почти единогласно (за исключением "Спартака") высказались за расширение премьер-лиги с 16 до 18 команд начиная с сезона-2020/21. Вопрос будет также обсуждаться на исполкоме РФС.