Кокорину выгоден перенос Евро-2020

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин рассказал, что из сборной России к нему не обращались. При этом форвард видит плюс в переносе чемпионата Европы-2020. Из-за пандемии коронавируса турнир пройдет в 2021 году.

— Черчесов не звонил, — сказал Кокорин в Instagram комментатора Нобеля Арустамяна. — Ничего не было. Разве что на сбор в Турцию к нам приезжали, смотрели. Приятно.

Мне перенос Евро выгоден. Это правда. Можно спокойно поиграть и разобраться с будущим.