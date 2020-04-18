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Кокорину выгоден перенос Евро-2020

22:32
Александр Кокорин. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Александр Кокорин. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Нападающий «Сочи» Александр Кокорин рассказал, что из сборной России к нему не обращались. При этом форвард видит плюс в переносе чемпионата Европы-2020. Из-за пандемии коронавируса турнир пройдет в 2021 году.

— Черчесов не звонил, — сказал Кокорин в Instagram комментатора Нобеля Арустамяна. — Ничего не было. Разве что на сбор в Турцию к нам приезжали, смотрели. Приятно.

Мне перенос Евро выгоден. Это правда. Можно спокойно поиграть и разобраться с будущим.

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