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Сегодня, 16:16

Кокорин заявил, что чемпионат России деградирует уже несколько лет

Камила Абдурахманова
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Александр Кокорин.
Фото ФК «Арис»

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин выразил мнение, что чемпионат России по футболу теряет свой уровень уже не первый год.

«Чемпионат, когда мы с Мамаевым вышли из тюрьмы в 2019-м, уже был говном, честно. Он тогда уже начал просаживаться. Не так плохо все было, но уже чувствовалось. А потом, когда очень хорошие иностранцы начали уезжать, кем мы их заменили? Самый сильный год был, когда золотой ЦСКА был, и «Зенит» начал с ним конкурировать. 2008 год и до 2015», — сказал Кокорин в подкасте Федора Смолова.

Кокорин выступает за «Арис» августа 2022 года. В сезоне-2024/25 на счету 33-летнего российского форварда 17 игр, 7 голов и 5 результативных передач.

С 2008 по 2020 год форвард играл в РПЛ за «Динамо», «Зенит», «Сочи» и «Спартак».

Александр Кокорин
РПЛ
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«Црвена Звезда» — ПСВ: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Байер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лилль»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
 - : -
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Зенит

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