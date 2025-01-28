Форвард «Факела» Марков переходит в «Урал» на значительно более выгодных условиях

Как стало известно «СЭ», форвард «Факела» Евгений Марков переходит в «Урал».

Екатеринбургский клуб, по данным нашего источника, активировал опцию выкупа, прописанную в контракте форварда. А нападающий ответил согласием на предложение «Урала», который предложил игроку соглашение на значительно более выгодных условиях.

В «Факел» Марков перешл в ноябре 2022 года на правах свободного агента. Из-за разногласий с руководством своего предыдущего клуба, тульского «Арсенала», нападающий немногим меньше года оставался без игровой практики. В девяти матчах РПЛ сезона 2022/2023 и двух стыковых матчах он отличился лишь одним голом и одной результативной передачей.

Однако руководство воронежского клуба сделало ставку на Евгения, и тот стал лучшим бомбардиром «Факела» в сезоне-2023/2024, забив девять мячей. В текущем сезоне у Маркова — еще четыре гола в РПЛ и один в Кубке России.

По нашей информации, переход нападающего в «Урал» — самая дорогостоящая продажа в истории «Факела».