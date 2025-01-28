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Сегодня, 16:06

Форвард «Факела» Марков переходит в «Урал» на значительно более выгодных условиях

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Как стало известно «СЭ», форвард «Факела» Евгений Марков переходит в «Урал».

Екатеринбургский клуб, по данным нашего источника, активировал опцию выкупа, прописанную в контракте форварда. А нападающий ответил согласием на предложение «Урала», который предложил игроку соглашение на значительно более выгодных условиях.

В «Факел» Марков перешл в ноябре 2022 года на правах свободного агента. Из-за разногласий с руководством своего предыдущего клуба, тульского «Арсенала», нападающий немногим меньше года оставался без игровой практики. В девяти матчах РПЛ сезона 2022/2023 и двух стыковых матчах он отличился лишь одним голом и одной результативной передачей.

Однако руководство воронежского клуба сделало ставку на Евгения, и тот стал лучшим бомбардиром «Факела» в сезоне-2023/2024, забив девять мячей. В текущем сезоне у Маркова — еще четыре гола в РПЛ и один в Кубке России.

По нашей информации, переход нападающего в «Урал» — самая дорогостоящая продажа в истории «Факела».

Евгений Марков
ФК Урал
ФК Факел (Воронеж)
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«Арсенал» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Боруссия»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Барселона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — ПСВ: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Байер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лилль»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Штурм»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
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Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
 - : -
2.03 19:30
Ростов – Динамо
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Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 15
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Бителло

Бителло

Динамо

 8
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
Данила Прохин

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Оренбург

 14 1 5
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