Кокорин вспомнил, как уходил из «Локомотива» в «Динамо»

Нападающий Александр Кокорин рассказал, почему в юном возрасте покинул «Локомотив» и ушел в «Динамо».

— Мои ребята, 91-го года, уже начали попадать в дубль, — сказал Кокорин в прямом эфире Instagram комментатора Нобеля Арустамяна. — Я же сломал ногу. Ребята на первый сбор скатали, а у меня не получилось. Ко второму сбору я снял гипс, потихоньку начал тренироваться. На тот момент тренер сказал: «Ты молодой парень, лечи ногу».

В «Локо» платили стипендию от 500 до 1 тысячи рублей. Потом давали контракты: 3 тысячи рублей. А сумма отступных — 5 миллионов евро. Именно поэтому я не подписал контракт. Пожизненное рабство.

Если где-то ценят молодых, то там такое отношение... Так совпало, что на меня вышло «Динамо». Они предлагали основной состав.