«Кокорин — вечный аванс». Писарев — о форварде «Спартака» и его травмах
Бывший нападающий «Спартака» и экс-тренер молодежной сборной России Николай Писарев прокомментировал травму Александра Кокорина. 52-летний Писарев также выразил мнение, что в нынешней схеме красно-белых Зелимхан Бакаев не сможет эффективно играть в нынешней тактической схеме Доменико Тедеско.
— Что в этом сезоне происходит с Бакаевым? Может быть, мы его переоценили?
— Да нет! Просто Тедеско надо играть по схеме 4-3-3. Тогда бы помимо Бакаева еще и Мирзов пригодился. А в этой системе Зелимхан, видимо, теряется.
— Значит, все дело в схеме?
— Думаю, да.
— У Кокорина опять травма. Может быть, это все-таки провальное приобретение?
— Кокорин — это какой-то вечный аванс. Мы все время чего-то от него ждем. Вопрос в том, дождемся ли.
— Он же еще при вас феерил в молодежной сборной.
— Да. Считался самым большим талантом. Но в итоге он им и остался.
(Виталий Айрапетов)
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