Бывший нападающий «Спартака» и экс-тренер молодежной сборной России Николай Писарев прокомментировал травму Александра Кокорина. 52-летний Писарев также выразил мнение, что в нынешней схеме красно-белых Зелимхан Бакаев не сможет эффективно играть в нынешней тактической схеме Доменико Тедеско.

— Что в этом сезоне происходит с Бакаевым? Может быть, мы его переоценили?

— Да нет! Просто Тедеско надо играть по схеме 4-3-3. Тогда бы помимо Бакаева еще и Мирзов пригодился. А в этой системе Зелимхан, видимо, теряется.

— Значит, все дело в схеме?

— Думаю, да.

— У Кокорина опять травма. Может быть, это все-таки провальное приобретение?

— Кокорин — это какой-то вечный аванс. Мы все время чего-то от него ждем. Вопрос в том, дождемся ли.

— Он же еще при вас феерил в молодежной сборной.

— Да. Считался самым большим талантом. Но в итоге он им и остался.

(Виталий Айрапетов)

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