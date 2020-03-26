Кокорин удивлен теплым поздравлениям от Погба и Фабрегаса

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин прокомментировал поздравления от Поля Погба и Сеска Фабрегаса. 19 марта футболисты «Манчестер Юнайтед» и «Монако» записали видеопоздравления форварду с 29-летием.

— Удивило, что были такие теплые слова, будто мы много лет общаемся, — цитирует официальный сайт РПЛ Кокорина. — Я с ними знаком, играл против них, но так близко не дружим.

— Смогли тогда всем подписчикам ответить, как обещали?

— Я до сих пор отвечаю. Поздравлений было очень много, если взять все соцсети. Стараюсь со временем написать всем.