Кокорин тренировался с основным составом «Зенита»

Нападающий Александр Кокорин провел тренировку с основным составом «Зенита».

Напомним, что форвард отбыл тюремный срок и вышел на свободу по УДО 17 сентября. Александр и его брат Кирилл, Павел Мамаев и детский футбольный тренер Александр Протасовицкий были осуждены за хулиганство и нанесение побоев по делу о двух драках утром 8 октября 2018 года в центре Москвы. В них пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин.

8 мая суд приговорил братьев Кокориных к 1 году 6 месяцам колонии общего режима, Мамаева и Протасовицкого — к 1 году 5 месяцам.

Кокорин выходит на тренировку «Зенита» pic.twitter.com/v6cGixIsGP — СЭ Футбол (@se_football) October 17, 2019

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