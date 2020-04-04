Кокорин рассказал, почему он не играет в FIFA

Форвард «Сочи» Александр Кокорин сказал, что он не играет в футбольный симулятор FIFA 20. В связи с этим он отказался от участия в чемпионате Европы по этому симулятору среди профессиональных футболистов, который проводит аккаунт 433 в Instagram.

— В FIFA не играю. 433 приглашали меня, но я отказался, потому что никогда не играл в FIFA на PlayStation. Не хотел позориться, — сказал Кокорин в прямом эфире своего Instagram.

29-летний Александр Кокорин в текущем сезоне провел четыре матча за «Сочи» и забил три мяча при двух голевых передачах.