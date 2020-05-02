РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Кокорин поздравил брата с днем рождения. В слайдере — фото выхода из колонии

15:32
Александр Кокорин с братом. Фото Instagram. Александр Кокорин. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Кокорин с братом. Фото Instagram.
Теги:

Форвард «Сочи» Александр Кокорин, принадлежащий «Зениту», поздравил с днем рождения своего брата Кирилла.

— C днем рождения, — написал футболист.

В новой записи форвард опубликовал подборку фотографий с братом. В их числе — фото выхода из колонии. Братья Кокорины, как и ныне выступающий за «Ростов» Павел Мамаев, были осуждены по статьям «Побои» и «Хулиганство».

29-летний Александр Кокорин в текущем сезоне провел четыре матча за «Сочи» и забил три мяча при двух голевых передачах.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/B_r1fpcKe-UDPyph60Eg6HNaW7pIAUsCjP-ONc0/

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир