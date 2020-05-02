Кокорин поздравил брата с днем рождения. В слайдере — фото выхода из колонии
15:32
Форвард «Сочи» Александр Кокорин, принадлежащий «Зениту», поздравил с днем рождения своего брата Кирилла.
— C днем рождения, — написал футболист.
В новой записи форвард опубликовал подборку фотографий с братом. В их числе — фото выхода из колонии. Братья Кокорины, как и ныне выступающий за «Ростов» Павел Мамаев, были осуждены по статьям «Побои» и «Хулиганство».
29-летний Александр Кокорин в текущем сезоне провел четыре матча за «Сочи» и забил три мяча при двух голевых передачах.
Дополнительная информация:
https://www.instagram.com/p/B_r1fpcKe-UDPyph60Eg6HNaW7pIAUsCjP-ONc0/