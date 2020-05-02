Форвард «Сочи» Александр Кокорин, принадлежащий «Зениту», поздравил с днем рождения своего брата Кирилла.

— C днем рождения, — написал футболист.

В новой записи форвард опубликовал подборку фотографий с братом. В их числе — фото выхода из колонии. Братья Кокорины, как и ныне выступающий за «Ростов» Павел Мамаев, были осуждены по статьям «Побои» и «Хулиганство».

29-летний Александр Кокорин в текущем сезоне провел четыре матча за «Сочи» и забил три мяча при двух голевых передачах.